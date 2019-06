Flurwanderung in Elsa und Ottowind

Der Bayerische Bauernverband lädt am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr in Elsa und am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr in Ottowind zu Informationsveranstaltungen ein. "Fragt euren Bauern, redet mit ihm und nicht über ihn" - unter diesem Motto stellen konventionell und ökologisch wirtschaftende Landwirte ihre Arbeit in Feld und Flur vor. Sie erklären im Zuge einer Flurwanderung ihre Anbautechnik und Vermarktungswege verschiedener Früchte und Kulturen. Die Wanderung beginnt um 18.30 Uhr in der Dorfmitte Elsa, dauert circa zweieinhalb Stunden mit vielen Stopps und anschließender Einkehr im "Elsicher Dorfhaus". Sie findet bei jedem Wetter statt. Die Flurwanderung in Ottowind beginnt um 18 Uhr am Sportheim (Richtung Rottenbach fahren, auf der rechten Seite); nach circa zwei bis drei Stunden ist ein gemütlicher Ausklang. Auskünfte sind per E-Mail an ruediger.hopf@t-online.de oder an arminknauf@yahoo.de erhältlich. red