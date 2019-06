Kösten vor 15 Stunden

Glaube

Flurumgang nach Kösten

Am morgigen Sonntag beginnt um 8 Uhr der Flurumgang mit einem Gottesdienst am Feuerwehrhaus in Schönsreuth und führt anschließend auf dem gewohnten Weg durch den Wald nach Kösten. Dort lädt der Gesang...