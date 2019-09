Die Jagdgenossen und die Feldgeschworenen Garitz veranstalten am Donnerstag, 3. Oktober, einen Flurgang. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der KissSalis-Therme. Von dort geht es über den Altenberg zur Marbach Klinik, weiter zu den Tennisplätzen und zur Seehofstraße. Im Anschluss gibt es im Feuerwehrhaus eine Brotzeit. Am Flurgang können alle Interessierten teilnehmen. sek