Flur um Moggast und Wolkenstein von achtlos weggeworfenem Müll befreit

Rama dama! Nach diesem Motto fand in der Moggaster und Wolkensteiner Flur wieder die alljährliche Müll-Sammelaktion statt. Dem Aufruf der Feuerwehr folgten wieder zahlreiche kleine und große Helfer aus Moggast und Wolkenstein.

In zwei Stunden wurde der Müll an den Straßenrändern, in Wiesen und Feldern eingesammelt. "Es ist jedes Jahr aufs Neue traurig, wie viel Müll innerhalb eines Jahres in die Natur geworfen wird", betonte Christian Sponsel. Nach der Aktion gab es für alle fleißigen Helfer im Feuerwehrhaus eine kleine Stärkung. Die FFW Moggast bedankte sich damit bei allen Helfern und hofft auch weiterhin auf rege Teilnahme. red