Flugplatzfest steigt am Wochenende in Titschendorf

Der Luftsportclub Nordhalben lädt am Wochenende zu seinem traditionellen Flugplatzfest nach Titschendorf ein. Dabei wird ein umfangreiches Programm geboten.

Am Samstag besteht ab 14 Uhr die Möglichkeit, in einem Segelflugzeug, einem Motorflugzeug oder einem Hubschrauber mitzufliegen. Am Abend lädt der Verein dann ab 19 Uhr zu einer After-Fly-Part mit Musik und Barbetrieb ein.

Am Sonntag beginnt man bereits um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Kaffee und Kuchen sowie Steaks und Bratwürste werden direkt am Flugplatz angeboten.

Auch für die Kinder gibt es einige Möglichkeiten, sich auszutoben. So steht unter anderen eine große Hüpfburg bereit. mw