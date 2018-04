Flugplatz ist nach dem Unfall wieder offen

Der Verkehrslandeplatz in Haßfurt ist nach dem tödlichen Unfall mit einem Bundeswehr-Hubschrauber wieder in Betrieb. Nach Angaben des Landratsamtes Haßberge wurde der Flugplatz am späten Donnerstagnachmittag wieder vollumfänglich geöffnet.

Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr war dort am Montag gelandet, um zu tanken. Beim Rollen zur Tankstelle trafen laufende Rotorblätter den Tower. Teile des Rotors und von der Mauer des Towers flogen durch die Luft und trafen einen 60-jährigen Mitarbeiter des Flugplatzes, der später im Krankenhaus starb. Die Staatsanwaltschaft in Bamberg und die Bundeswehr ermitteln zum Unfallhergang. Diese Untersuchungen dürften einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis ein Ergebnis vorliegt, werden Wochen, möglicherweise Monate vergehen.

Auf dem Flugplatz gibt es im Jahr üblicherweise zwischen 14 000 und 16 000 Starts und Landungen von Freizeit- und Geschäftsflugzeugen. Nach dem Unfall musste der Verkehrslandeplatz unter anderem gründlich gereinigt werden, weshalb er zunächst gesperrt war. dpa