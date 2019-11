Flugplatz-Gegner: "Jetzt jubeln wir aus vollem Herzen!"

— Dankbar und erleichtert - so reagierte Dagmar Escher am Mittwoch darauf, dass das Planfeststellungsverfahren für einen neuen Verkehrslandeplatz nun auch ganz offiziell eingestellt worden ist. 15 Jahre lang war Dagmar Escher so etwas wie die Vorkämpferin. "Wir sind sehr glücklich über diesen letzten Akt, unsere Mundwinkel bleiben jetzt erst mal oben", erklärte Escher in ihrer Funktion als Sprecherin des Bündnisses "Bürger für ihre Region - gegen den neuen Verkehrslandeplatz". Escher schloss in ihre Freudes- und Dankesworte aber ausdrücklich auch alle weiteren Bürgerinitiativen mit ein. "Wir haben im Bündnis für die Ertüchtigung der Brandensteinsebene statt des Neubaus auf der grünen Wiese gekämpft - und wir werden den gemeinsamen Erfolg mit einem großen Freudenfest feiern." Vermutlich werde das aber erst "zu Beginn der warmen Jahreszeit" passieren.

Die Mitteilung des Luftamts Nordbayern zur Einstellung des Planfeststellungsverfahren rief noch weitere Stellungnahmen hervor. Richard Mergner, Landesvorsitzender des BN, erklärte: "Jetzt kann endlich aus vollem Herzen gejubelt werden. Das Aus für den Neubau zeichnete sich ja schon länger ab, aber wir haben - nicht zuletzt auch in dieser Auseinandersetzung - schon mal gefeiert und mussten dann feststellen, dass mit Winkelzügen und Kniffs die alte Planung wieder auflebte. Aber mit der Verfahrenseinstellung haben wir es nun amtlich und jetzt ist es auch unumkehrbar." Auch Tom Konopka, Regionalreferent des BN, wird in einer Mitteilung zitiert: Der Erfolg ist ein Mosaik. Jedes Steinchen, ob groß oder klein, zählte. Wir danken vor allem denjenigen, die obwohl seit dem Raumordnungsverfahren 2007 nicht mehr selbst betroffen, den Bürgern von Wiesenfeld, Neida und Beiersdorf solidarisch beistanden und weitere zwölf Jahre mitarbeiteten." ct