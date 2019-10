Flüsterwitz mit Fitz

Lisa Fitz kommt am Mittwoch, 13. November, ins Kurtheater zum Kissinger Kabarettherbst mit ihrem Programm "Flüsterwitz". Beginn ist um 19.30 Uhr. Lisa Fitz beschäftigt sich an diesem Abend ausführlich mit dem Flüsterwitz. Aber was ist das genau? Lisa Fitz erklärt: Den Flüsterwitz erzählt man hinter vorgehaltener Hand. Er könnte Menschen in Hörweite beleidigen, sensible Damenohren kränken oder so wahr sein, dass er Machthabern gefährlich wird. Eigentlich ist der Flüsterwitz ein politischer Witz. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail : kissingen-ticket@

badkissingen.de und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Dominic Reichenbach