Flüssiges und Festes

Bier riechen, schmecken, hören, fühlen und genießen mit fein abgestimmten Lebensmitteln kann man beim Bierkränzchen im Kulmbacher Mönchshof, das das Team der Museen und Biersommelier Georg Hiernickel entwickelt haben. Zum Gesamtprogramm gehört eine kurzweilige Führung durch dass Bayerische Brauereimuseum, verbunden mit spannenden, kuriosen Geschichten rund um den Gerstensaft. Und weil zum Flüssigen natürlich auch noch Festes gehört, sorgen speziell abgestimmte Beilagen für die notwendige Grundlage und den passenden Genuss. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. März, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldeschluss für "Hiernickels Bierkränzchen" ist der 26. März, eine Anmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Interessierte melden sich unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de. red