Flüchtlinge nähen Masken

Wohl jeder möchte zurzeit gerne einen Beitrag zur Meisterung der Corona-Krise leisten. Geflüchtete in Forchheim, die im Rahmen des Projektes "Get together" von der Arbeiterwohlfahrt betreut werden, tun das nun, indem sie dringend benötigte Atemschutzmasken selbst nähen.

Viele Geflüchteten haben aus ihren afrikanischen Herkunftsländern praktische Erfahrungen im gewerblichen Nähen mitgebracht, einige nähen hier in Deutschland für die eigenen Bedürfnisse.

Zusammen mit Ehrenamtlichen kamen sie deshalb auf die Idee, Schutzmasken anzufertigen. Im Rahmen des Begegnungsprojektes für junge neu Zugewanderte "Get Together" der Arbeiterwohlfahrt Forchheim e.V. konnte die Idee nun in die Tat umgesetzt werden. Projektleitung Jelena Khawari erklärt dazu: "Zurzeit können aufgrund der Corona-Krise keine persönlichen Begegnungen stattfinden, daher waren wir erfinderisch: Jede und jeder mit professioneller Näherfahrung wird von uns mit einer Schutzmaske ausgestattet und kann so selbstständig zuhause etwas gegen die weitere Ausbreitung dieser Krankheit unternehmen und Atemschutzmasken fertigen."

Die Eigenproduktion ist an den Osterfeiertagen gestartet. Inzwischen sind bereits mehr als 200 professionell gearbeitete Masken entstanden. Damit werden zuerst die Bewohner in den Gemeinschaftsunterkünfte versorgt. red