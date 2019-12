Flüchtiger Pkw-Fahrer schnell ermittelt

Eine 45-jährige Frau hat am Donnerstagmorgen bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen angegeben, dass im Laufe der Nacht ihr Fahrzeug, welches am rechten Fahrbahnrand in Winkels abgestellt war, beschädigt wurde. Nach kurz andauernden Ermittlungen und den daraus resultierenden Indizien konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Zudem stellte sich noch heraus, dass die Unfallflucht mit einem Mietfahrzeug begangen wurde, so dass der 73-Jährige womöglich für zwei beschädigte Fahrzeuge in Regress genommen wird. Der verursachte Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. pol