Flüchtiger Lkw gesucht

Ein Unfall mit einem Linienbus und einem Lkw ereignete sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße von Maierhof in Richtung Guttenberg. Kurz nach Maierhof kam der Busfahrerin ein Lkw entgegen. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, berührten sie sich mit den Außenspiegeln. Dabei wurde der Außenspiegel des Busses beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter in Richtung Maierhof. Das flüchtige Fahrzeug hat ein weißes Führerhaus und einen weißen Anhänger mit Plane. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um Hinweise (09225/963000). pol