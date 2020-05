Flüchtiger in Frankreich gefasst

Den dringend tatverdächtigen 28-jährigen Mann, der sich seit Anfang April nach einem Tötungsdelikt in Kronach auf der Flucht befand, konnten Polizeibeamte nun in Frankreich festnehmen. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg an die deutschen Behörden ausgeliefert und dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Tödlicher Messerangriff

Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am 4. April in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Ludwigsstädter Straße in Kronach hatte ein 23-jähriger afghanischer Bewohner durch einen Messerangriff tödliche Verletzungen erlitten. Der Täter flüchtete anschließend und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung nicht aufgegriffen werden.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 28-jährigen, ebenfalls afghanischen Staatsangehörigen, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkte. Die Ermittler veranlassten eine Öffentlichkeitsfahndung in den Medien und mit Plakaten. Parallel dazu betrieb das Bayerische Landeskriminalamt die Zielfahndung nach dem Flüchtigen.

Nachdem Hinweise vorlagen, dass sich dieser möglicherweise in die Schweiz oder nach Frankreich abgesetzt haben könnte, steuerte die Zielfahndung diese Informationen über die Zielfahndungskoordinierungsstelle des Bundeskriminalamtes im Rahmen von ENFAST in die betreffenden Länder. Bei ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) handelt es sich um ein europäisches polizeiliches Netzwerk, das ausschließlich Zielfahndungsdienststellen in Fällen der schweren Kriminalität vorbehalten ist.

Festnahme in Paris

In enger Zusammenarbeit mit Zielfahndungsdienststellen in der Schweiz und in Frankreich konnte der 28-Jährige schließlich am Mittwoch von französischen Fahndern in Paris ausfindig gemacht und widerstandslos festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Coburg stellte bei den französischen Behörden bereits Auslieferungsantrag zur Überstellung des Tatverdächtigen nach Deutschland.

Die oberfränkische Polizei und die Staatsanwaltschaft Coburg bedanken sich in ihrer Presseerklärung besonders für die Mithilfe der Bevölkerung bei der Öffentlichkeitsfahndung. pol