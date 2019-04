Flüchtigen Lkw aufgespürt

Gegen die Dachsäulenverkleidung einer Tankstelle in der Biegenhofstraße stieß am Sonntag gegen 19.30 Uhr ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin hatte jedoch den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Die Polizei konnte als Fahrer einen 62-Jährigen aus Bamberg ermitteln.