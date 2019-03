Flüchtender Fahrer hatte Alkohol im Blut

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer geriet in den frühen Morgenstunden des Freitags auf der Staatsstraße 2260, in Fahrtrichtung Röbersdorf, nach einem Überholvorgang ins Bankett und kam am Straßengraben zum Stehen. Die verständigte Polizeistreife fand das total beschädigte Fahrzeug vor, jedoch nicht den Fahrer. Kurz darauf erkannten die Beamten an der Unfallstelle in einem vorbeifahrenden Pkw den 27-Jährigen als Beifahrer. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Alkoholergebnis von über 1,50 Promille festgestellt.