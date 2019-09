Flüchtenden Dieb gefasst

Am späten Freitagnachmittag hat ein 19-jähriger Bamberger in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße Alkohol und Lebensmittel im Wert von 45 Euro gestohlen. Als dieser vom Detektiv angesprochen wurde, suchte er sein Heil in der Flucht. Die alarmierten Streifen der Polizei fanden zunächst den weggeworfenen Rucksack samt Diebesgut in einem Schrebergarten in unmittelbarer Nähe. Kurz darauf entdeckten sie den Tatverdächtigen auf Höhe des Präsidiums der Bereitschaftspolizei und nahmen ihn fest. pol