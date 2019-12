Fluchtversuch mit 200 km/h

Sein auffälliges Verhalten zog bei einem 30-Jährigen am Montagabend eine Verkehrskontrolle nach sich. Der Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt war um 22.15 Uhr auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Als er auf Höhe der Ausfahrt Höchstadt-Ost einen Streifenwagen erblickte, ordnete er sich sofort rechts ein und fuhr längere Zeit ohne ersichtlichen Grund mit 80 km/h hinter einem Sattelzug her. Bei Höchstadt-Nord wollte die Streife die Autobahn verlassen. Nun beschleunigte der 30-Jährige plötzlich seinen Mercedes und fuhr mit teils über 200 km/h weiter. An der Rastanlage Steigerwald wurde er aber eingeholt und angehalten. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.