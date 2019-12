Fluchttüren aufgehebelt

Irgendwann zwischen 11. November und 18. Dezember hebelten ein oder mehrere bisher Unbekannte die Scharniere an zwei Fluchttüren eines Hotels in der Frühlingstraße im ersten und zweiten Obergeschoß auf und gelangten so in die Innenräume. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol