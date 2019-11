Flucht vom Parkplatz des Pflegeheims

Wie die Polizei erst am Wochenende in ihrem Bericht mitteilte, kam es bereits in der Zeit vom vergangenen Mittwoch, 20.45 Uhr auf den Donnerstag, 7.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Pflegeheims in Oehrberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wendete offensichtlich auf dem Parkplatz und stieß hierbei gegen einen geparkten schwarzen Toyota. Am Toyota entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol