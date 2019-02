Flucht nach Unfall auf der Autobahn

Am Sonntag gegen 14 Uhr ist auf der A 9 bei Haag (Kreis Bayreuth) ein rotes Fahrzeug wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn nach links in die Schutzplanke geprallt. Der flüchtige Fahrer fuhr anschließend mit seinem erheblich beschädigten Auto weiter in Richtung Berlin, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weinroten Alfa Romeo, welcher an der linken Fahrzeugseite erhebliche Beschädigungen aufweist. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden.