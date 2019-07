Bad Kissingen vor 12 Stunden

Flucht nach Spiegelklatscher

Auf Höhe der Bahnunterführung in der Würzburger Straße kam es am Freitag, gegen 8 Uhr, zu einem Spiegelklatscher zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr we...