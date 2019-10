Flucht nach Parkremplern

Die Beamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach suchen Zeugen, die Angaben zu zwei Verkehrsunfällen machen können. In beiden Fällen hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, wurde zunächst am 28. September zwischen 9 und 9.45 Uhr wurde auf einem Parkplatz im Heßdorfer Gewerbepark ein schwarzer VW T5 angefahren. Dieser hat nun einen beträchtlichen Schaden an der linken, hinteren Fahrzeugseite. Drei Tage später, also am 1. Oktober, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall am Parkplatz des Adidas-Outlets am Olympiaring in Herzogenaurach. Hier wurde ein ordnungsgemäß geparkter, grauer VW Golf am hinteren Stoßfänger touchiert. Die Polizei Herzogenaurach bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden. pol