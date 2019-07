In der Dr.-Walther-Straße in Herzogenaurach ist zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, ein geparktes Auto angefahren worden. Der Stoßfän-ger und der Kotflügel vorne links wurden durch den Anstoß verschrammt, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol