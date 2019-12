Flucht nach Auffahrunfall

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf einen auf der Bundesstraße in Obertheres geparkten Opel Corsa aufgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Stoßstange des Opel in Höhe von 400 Euro zu kümmern.