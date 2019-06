Am Mittwochabend sichtete eine Streife der Polizeiinspektion Hammelburg in einem vorbeifahrenden Taxi einen amtsbekannten Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Nachdem dieser die Beamten sah, wies er den Taxifahrer an, in Richtung Poppenroth zu fahren. Das Fahrzeug konnte nur kurze Zeit später angehalten werden. Der junge Mann wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. pol