Flucht eines Zwölfjährigen

Der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings lädt am Mittwoch, 6. Februar, zu einer Veranstaltung mit Dr. Umeswaran Arunagirinathan ein, der als Zwölfjähriger von seiner Mutter alleine auf eine acht Monate dauernde Flucht aus seinem von Bürgerkriegen gebeutelten Heimatland Sri Lanka geschickt wurde. Aber sein Traum erfüllte sich: Er studierte Medizin und arbeitet jetzt als Herzchirurg in Bad Neustadt. Er berichtet von seinen Erlebnissen die er in zwei Büchern aufgeschrieben hat. Beginn ist um 15 Uhr im Wintergarten des Burkardus Wohnparks in der Kapellenstraße 24. sek