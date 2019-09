Flucht aus Eritrea

Hasan Huduk kommt aus Eritrea und ist seit etwa drei Jahren in Deutschland. Er erzählt am Donnerstag, 26. September, um 17 Uhr im Seminarraum im Hof in Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 24, die Geschichte seiner Flucht übers Mittelmeer und wie sein erstes Jahr in Deutschland verlaufen ist. Die Überquerung des Mittelmeeres von Libyen nach Italien kann für Migranten zu einer tödlichen Gefahr werden. Hasan Huduk lebt und arbeitet heute in Bayreuth. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Interkulturellen Woche statt, der Eintritt ist frei. red