Flotter Audi-Fahrer geht bald zu Fuß

34 Verwarnungen und drei Anzeigen sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung, die von Beamten der der Verkehrspolizeiinspektion Coburg am Mittwoch in der Zeit zwischen 10 und 15.30 Uhr, im Coburger Kürengrund durchgeführt wurde. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 Stundenkilometern deutlich zu schnell gemessen. 89 km/h zeigte das Messgerät den Beamten an. Den Fahrer des Personenwagens der Marke Audi erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 160 Euro, außerdem auch noch zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. pol