Flotte Rhythmen sind beim Heimatverein zu hören

Klaus-Peter Gäbelein "Wir müssen auch einmal etwas Neues bieten", lautet die Devise beim Heimatverein, was die Musik angeht. Seit Jahren hat der Verein im romantischen Innenhof der früheren Bäckerei Lang in der Hauptstraße (inzwischen Tourist Info) seine Besucher mit fränkischen Klängen unterhalten.

Diese Tradition wird auch beibehalten, doch nur an den beiden Nachmittagen. Da singen und spielen am Samstag die "Aurachspatzn" mit Emmi Weiß, und am Sonntag ist wie im vergangenen Jahr die Höchstadter Kultband, "Hornochsen" wieder mit von der musikalischen Partie.

Frühschoppen

Am Sonntagmorgen allerdings gibt es erstmals einen flotten Frühschoppen mit der Band "Stromdretzer", die an der Aurach bisher nur wenig in Erscheinung getreten ist. Unter Leitung von Reimund Großhäuser, dem nimmermüden Gitarristen, der vor Jahren den Hammerbacher Singkreis aus der Taufe gehoben hat und mit dieser Gruppe viele Jahre unterhaltsame fränkische Musik präsentiert hat, hat sich diese neue Gruppe zusammengefunden. Doch das fränkische Element soll auch bei der neuen Formation nicht zu kurz kommen.

"Modern-freche fränkische Musik" aus eigener Feder, Rockiges mit fränkischen Texten - ebenfalls "selbst gestrickt" - sowie Blues-, Jazz- und Pop-Evergreens gehören zum Repertoire der "Stromdretzer".

Und wer verbirgt sich hinter den "Stromdretzern"? Neben dem Leiter Großhäuser (Bass und Alto-Sax) spielt Armin Lauterbach Bass und Gitarre, Steffen Schulze begleitet am Akkordeon und Winfried Stadter sorgt am Keyboard für die entsprechende Rhythmik. Dass alle vier mit flotten fränkischen Sprüchen und sonoren Stimmen für zusätzliche Unterhaltung sorgen, versteht sich von selbst.

Doch wie kam es zu dem eigenwilligen Namen für die Gruppe? "Der Name geht zurück auf ein fränkisches Mundartgedicht, das witzig und ironisch den Typ eines "Aaschgründer" Elektrohandwerkers beschreibt, wie es ihn wahrscheinlich überall in Franken gibt.

"Der Stromdretzer und seine Eigenheiten sind halt ,echd dübbisch'", genauso wie unser fränkischer Blues, der daraus entstanden ist, sowie unsere Musik, die daraus entstanden ist", so weit erklärt das Reimund Großhäuser.

Premiere

Also: Auf geht's am Altstadtfest-Sonntag ab 10.30 Uhr in den Innenhof gegenüber dem Türmer sturm in der Hauptstraße.