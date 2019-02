Flotte Geburten und gesunde Ferkel

Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Mittwoch, 27. Februar, von 9 bis 16 Uhr, einen Kurs zum Thema "Hotspot Abferkelung: Flotte Geburten, gesunde Ferkel - weniger Arbeit".

Gesunde, stabile Ferkel kommen aus gesunden Sauen ohne Stoffwechselprobleme. Mirjam Lechner gibt Hinweise, wie man Mykotoxinbelastung und Fütterungsfehler unterscheidet und welchen Einfluss die Genetik auf die Entwicklung hat. Ein Praktiker erläutert seine Erfahrungen.

Praxisteil

In der Triesdorfer Schweinehaltung wird das Erlernte praktisch geübt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung über www.triesdorf.de (Bildung & Veranstaltungen) erforderlich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 09826/18-3002 oder via E-Mail an ths@triesdorf.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. Februar. red