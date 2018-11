Flotte Blasmusik zum Kirchweih-Finale

Obwohl die Blaskapelle in Bischwind "Kirchenmusik" heißt, frönen die Musikanten auch den weltlichen Klängen. So ziehen sie schon seit jeher am Kirchweih-Samstag durch den Eberner Stadtteil und spielen an verschiedenen Plätzen Ständchen.

Märsche, Polkas, Walzer und einige Schlager haben sie in ihrem Repertoire, wofür es viel Applaus von der Bevölkerung gibt. Mit dem vergangenen Wochenende hat sich der Reigen der Kirchweihen im Kalenderjahr geschlossen. alc