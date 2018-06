sek



Das SaaleMusicum macht am Samstag, 30. Juni, in Nickersfelden Station. Um 17 Uhr findet in der Kirche ein Festgottesdienst statt mit anschließender Pumpeneinweihung der Feuerwehr Nickersfelden. Um 18.30 Uhr folgt die landkreisübergreifende Floßübergabe am Saalestrand. Es unterhalten die Steinacher Musikanten.