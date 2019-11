Floßfahrten Thema im Bauausschuss?

Am Dienstag, 26. November, findet um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II eine Sitzung des Bauausschusses statt. Folgende Bauanträge werden dabei behandelt: Erweiterung der Gaststätte mit Saunaanlage in der Matthäus- Kraus-Straße 8 Seubelsdorf; Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage Nähe Lärchenweg in Reundorf; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Josef-Schmidt-Straße 6 in Reundorf; Neubau einer Fahrzeug-Unterstellhalle für die Flurstücke Nähe Von-Brockdorff-Straße in Schney; Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage in der Klosterlangheimer Straße 29 in Mistelfeld; Abbruch einer Scheune und Neubau einer Halle und einer Heizungsanlage Zum Heuern in Lahm; Neubau eines Carports in der Sternbergstraße 4 in Lichtenfels; Dachsanierung mit Anbau einer Gaube und Errichtung eines Carports im Unterwallenstadter Weg 6 in Oberwallenstadt; Sanierung und Umnutzung einer Kfz-Werkstatt zur Brauerei in der Bamberger Straße 77 in Seubelsdorf. In einer Bauvoranfrage wird der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 15 Wohnungen und Tiefgarage in der Nähe Lange Straße in Lichtenfels behandelt. Außerdem liegt ein Antrag zur Erweiterung der Genehmigung von Floßfahrten auf dem Main zwischen den Wehren Oberwallenstadt und Lichtenfels vor, und es geht um einen Antrag zur Planung eines Hochwasserschutzes entlang des Leuchsenbaches in Mistelfeld. red