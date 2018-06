Floßfahrten sind ausgebucht

red



Die Stadt Wallenfels weist darauf hin, dass die Floßfahrt am heutigen Samstag, 30. Juni, ebenso wie alle Termine im Juli restlos ausgebucht ist. Es wird daher dringend davon abgeraten, ohne Reservierung spontan an die Floßlände nach Schnappenhammer zu kommen, um teilzunehmen. Für die Floßfahrten im August und am 1. September gibt es noch freie Plätze. Auskünfte erteilt die Touristinformation der Stadt Wallenfels 09262/94521.