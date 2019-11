Floristikmarkt und Krippen

Zum Floristisch-kulinarischen Advents- und Weihnachtsmarkt ist am Sonntag, 24. November, von 10 bis 17 Uhr wieder ins Kantoratsgebäude Marienweiher eingeladen. Ab dem 1. Advent ist die 13. Krippenschau im Kantorat Marienweiher bis zu Heilig-Dreikönig am 6. Januar zu sehen. Eröffnet wird die Krippenschau am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr im Kantoratsgebäude. Auch am 2., 3. und 4. Adventssonntag hat die Ausstellung von 9 bis 12 Uhr und dann wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Krippenschau auch am 1. Weihnachtstag von 9 bis 12 Uhr sowie 2. Weihnachtsfeiertag von 9.30 bis 12 Uhr. Zudem werden Krippen und Zubehör zum Verkauf angeboten. kpw