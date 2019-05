Florianstag in Breitengüßbach

Die Gemeinde Breitengüßbach möchte am morgigen Samstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr im Rahmen des Florianstages allen Feuerwehrleuten Danke sagen. Aufstellung ist um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus im Brückenweg 7. Es schließt sich um 18.45 Uhr ein Umzug zur Kirche an. Um 19 Uhr wird ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leonhard gefeiert. Danach wird in der Gemeindeturnhalle zu Abend gegessen. red