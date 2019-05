Florianstag der Michelauer Ortswehren

Die Ortsteilwehr Lettenreuth ist am Samstag, 4. Mai Ausrichter des Michelauer Florianstags. Beginn ist um 15.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Laurenzikirche. Zuvor ziehen die Feuerwehrleute und Ehrengäste vom Feuerwehrhaus zur Kirche. Nach dem Gottesdienst laufen die Feuerwehren mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten zum Feuerwehrgerätehaus. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt diesmal Schäuferla. Einladung ergeht an die gesamte Michelauer Bevölkerung. hh