Florian Schille "Ober-Lion"

Der Lionsclub feierte in Isling seine Ladiesnight, an der jedes Jahr die Präsidentschaft an den Nächstgewählten übergeben wird. Präsident Johannes Morhard überreichte den beim Lions Club International höchstdotierten Ehrenpreis "Melvin-Jones-Fellow" an Kurt Benz, der damit für sein vorbildliches Lebenswerk, insbesondere für sein besonderes Engagement am Lichtenfelser Nierenzentrum und für die Hondurashilfe geehrt wurde. Diese zählt heute noch zu den größten Einzelaktionen von Lions in Deutschland mit einer Gesamtsumme von damals über 1,5 Millionen DM.Im weiteren Verlauf des Abends erhielt Walter Mackert für seine herausragende Lionsarbeit den sogenannten Presidents-Appreciation-Award. Der Staffelsteiner Christoph Bäumel und der Altenkunstadter Michael Limmer wurden im Anschluss ehrenvoll in den Club aufgenommen. Mit der Übergabe der Präsidentennadel übernahm dann Florian Schille die Präsidentschaft für das Lionsjahr 2018/19. Er bedankte sich bei Johannes Morhard für das ausgezeichnete Clubjahr und beeindruckte die Zuhörer mit seiner Antrittsrede.