"Florian Neuhaus 17/11/1" kommt gut an

Stolz präsentierten Kommandant Erwin Bergner, stellvertretender Kommandant Patrick Sorger und Gruppenführerin Nadine Burkhardt am Mittwochabend dem Adelsdorfer Gemeinderat das neue Mehrzweckfahrzeug der Neuhauser Feuerwehr. Der VW Crafter mit dem Rufnamen "Florian Neuhaus 17/11/1" ist als Führungsfahrzeug geeignet, kommt aber aufgrund von sechs Sitzplätzen auch als Personentransportfahrzeug zum Einsatz. Ortssprecher Tim Scheppe ließ es sich nicht nehmen, gleich das Mikrofon mit einem kräftigen "Wählen Sie Fischkal" auszuprobieren. Stets mit an Bord: Grisu, der kleine Drache, der so gerne Feuerwehrmann hatte werden wollen. Natürlich nur aus Plüsch, um das Gefahrenpotenzial so gering wie möglich zu halten.