Florian Hierlwimmer vom TC Einberg siegt bei den oberfränkischen Tennis-Meisterschaften in der Altersklasse U8. Bei dem zweitägigen Turnier setzte sich der Siebenjährige in seiner Altersklasse ungeschlagen gegen zwei Spieler durch und qualifizierte sich für das Halbfinale. Dort besiegte er Milos Kostic von der Coburger Turnerschaft in zwei Sätzen. Das Finale gegen Philip Holly (Coburger Turnerschaft) gewann er nach spannendem verlauf (4:2 und 2:4) im Match-Tiebreak knapp mit 10:8. wer