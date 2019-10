Florian Herzog eingesetzt

Florian Herzog (43), derzeit in Sabbatzeit, wird zum 1. November Pfarradministrator der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Martin im östlichen Grabfeld, Untereßfeld". Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 26. Mai 2012 in der Abteikirche in Münsterschwarzach zum Priester. Danach war Herzog zunächst Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft "Ochsenfurt - Sankt Andreas mit Sankt Burkard, Sankt Thekla und Kleinochsenfurt-Maria Schnee". 2012 wechselte er als Kaplan in die Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land, Hammelburg", 2013 nach Karlstadt. 2015 wurde Herzog zum Pfarrvikar, auch der Pfarreien Heßlar und Stetten, ernannt. Im September 2018 wurde er von den Aufgaben als Pfarrvikar entpflichtet. pow