In der Alten Pinakothek in München wird derzeit die Sonderausstellung "Florenz und seine Maler - von Giotto bis Leonardo da Vinci" gezeigt. Mit rund 120 Meisterwerken präsentiert die Ausstellung die bahnbrechenden künstlerischen Innovationen am Geburtsort der Renaissance. Eine umfassende Auswahl herausragender Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen führt in das Zeitalter der Medici und zeigt die Entwicklung der neuzeitlichen Kunst von ihren Anfängen bis hin zu Leonardo da Vinci. Zum Besuch dieser Ausstellung fährt die Volkshochschule Bamberg-Land am Samstag, 15. Dezember. Am Vormittag ist in der Alten Pinakothek eine Führung durch die Sonderausstellung reserviert. Am Nachmittag steht der Besuch der Sonderausstellung "Lust der Täuschung - Von antiker Illusionskunst bis zur Virtual Reality" in der Hypo-Kunsthalle in München auf dem Programm. Infos erteilen die VHS Bamberg-Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Telefon 09571/88835, E-Mail: sr-reisen@web.de. red