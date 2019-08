Florales Rätsel

"Hallo liebes Tagblatt und ,inFranken‘-Team, zu Ihrem Artikel Mitte Mai über den Fund der Bluebell in der Rosenau": Mit diesen Worten wendet sich Leserin Carola Oppel an die Redaktion, weil sie mitteilen möchte, welche Entdeckung sie auf ihrer Schottlandrundreise gemacht hat: Beim Besuch der Schlossanlage Balmoral sah sie ganze Hügel komplett übersät mit den blauen Blümchen. "Faszinierend und wunderschön. Man kann Albert und Viktoria verstehen", schreibt Carola Oppel zu den Bildern, die sie beigefügt hat.

Anlass für Oppels E-Mail und Fotos ist ein Bericht im Coburger Tageblatt vom 22. Mai 2019. Darin geht es um die Bluebell oder das Atlantische Hasenglöckchen, wie sie hier heißt. Anlass für den Bericht wiederum war, dass Alexander Ulmer, Geschäftsführer beim Landesbund für Vogelschutz und Botaniker, das seltene Pflänzchen im Dickicht von Park Rosenau entdeckt hat."In England blüht es oft als regelrechter blauer Teppich", sagt Alexander Ulmer in dem Bericht. Carola Oppel liefert dafür ein Beweisfoto. Von einem Blumenteppich könne im Park der Rosenau keine Rede sein. Nur hier und da stünden ein paar von den kleinen Engländerinnen, den blauen.

Über allem steht die Frage: Wie kamen die Blumen in den Park von Schloss Rosenau? "Der Park wurde ja als englischer Landschaftsgarten angelegt. Da könnte man schon einen Zusammenhang sehen", meint Alexander Ulmer dann weiter. Es wird gemutmaßt, dass Albert hinter dem Einzug der Bluebell in die Coburger Gegend stecken könnte. Hat der Prinzgemahl von Queen Victoria die Bluebell hierhergebracht? Darauf spielt Carola Oppel an. Dafür gibt es aber keinen Beweis, romantisch wäre es aber allemal. Sicher ist, dass die in England so beliebte Frühlingsbotin Bluebell hier eine Nische gefunden hat. red