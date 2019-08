Der nächste Herzo-Base-Garagenflohmarkt findet am Sonntag, 15. September, statt. Der Karnevals-Club Herzogenaurach bietet wieder Kuchen, Getränkeverkauf und für die Kleinen Kinderschminken an. Außerdem wird "Sicker's Bratwurststand" vertreten sein. Zudem dürfen sich die Kinder auf zwei Spielplätzen austoben. Der Herzo-Base-Garagenflohmarkt in diesem schönen Ortsteil von Herzogenaurach findet von 10 bis 15 Uhr statt. red