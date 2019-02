Der nächste Flohmarkt findet am Samstag, 23. Februar, ab 13 Uhr in der Angerturnhalle statt. Angeboten werden Trödel und Gebrauchtwaren aller Art, Kleidung, Secondhandartikel auch Kinderspielzeug, keine Neuwaren. Für Bewirtung ist gesorgt. Wer bei diesem Hallenflohmarkt verkaufen will, muss sich bei Ramona Lieke unter Telefon 09571/83687 oder 0160/90981768 einen Platz reservieren lassen. kag