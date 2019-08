Flohmarkt zur Kirchweih

Anlässlich der Kirchweih organisieren die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins wieder einen Kirchweihflohmarkt am Sonntag, 18. August. Der Erlös soll dem Friedhof in Strössendorf zugutekommen. Außerdem ist geplant, die Anschaffung einer gemeinsamen Imbissbude der Vereine, die es gegenwärtig in Strössendorf noch nicht gibt, zu unterstützen. Ansprechpartner für den Kirchweihflohmarkt sind Brigitte Jetschina, Biberbach 1 (Telefon 09572/9664) und Ursula Trinkwalter, Hirtengraben 10 (Telefon 09572/380298), bei denen auch gerne die entsprechenden Gegenstände, Geschirr, Bilder, Haushaltswaren, Bücher, Spielsachen und Textilien abgegeben werden können. red