Zum zweiten Mal findet am Samstag, 26. Oktober, der "Flohmarkt rund ums Kind" statt. In der Aula der Grund- und Mittelschule, gibt es eine große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung für den Herbst und Winter. Des Weiteren werden viele Kinderartikel wie Spielsachen oder Bücher angeboten. Der Verkauf dauert von 14 bis 16 Uhr. Schwangere mit Begleitperson dürfen bereits ab 13.30 Uhr einkaufen. Wer noch Fragen hat, kann sich gerne per E-Mail an Flohmarkt-Untersiemau@web.de melden. red