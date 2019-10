Lichtenfels 21.10.2019

Flohmarkt mit Tombola im Tierheim

Im Tierheim findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27.Oktober, ein Flohmarkt mit Tombola statt. Der Erlös kommt ausschließlich den Tieren zugute. Der Verkauf findet am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am ...