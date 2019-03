Flohmarkt mit Osterbasar im Tierheim

Im Tierheim Lichtenfels findet am Samstag/Sonntag, 6./7. April, ein Flohmarkt mit Osterbasar statt. Die Tierheimleitung und die Fellnasen freuen sich über zahlreiche Besucher. Der Erlös kommt ausschließlich den Tieren zugute. Der Flohmarkt findet am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr statt. red