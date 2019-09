Kinderkleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr kann man auf dem Flohmarkt am Samstag, 14. September, von 14 bis 16 Uhr in der Stadthalle Kupferberg ergattern. Anmeldungen werden unter Telefon 0160/8981325 (auch WhatsApp) entgegengenommen. Der Aufbau erfolgt am 14. September ab 13.15 Uhr. Organisiert wird der Basar vom Elternbeirat der Kita, der auch Kaffee und Kuchen anbieten wird. Der Erlös kommt der Einrichtung zugute. red